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الجيش اليمني: الشرعية ترحب بكل مَن يريد السلام والأمن

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الجيش اليمني: الشرعية ترحب بكل مَن يريد السلام والأمن الجيش اليمني: الشرعية ترحب بكل مَن يريد السلام والأمن
القوات مستمرة بتحقيق مزيد من التقدم في مواجهة "الحوثي"

الجيش اليمني: الشرعية ترحب بكل مَن يريد السلام والأمن

بعدما أعلنت مساء اليوم قوات الجيش اليمني، تقدمها على مختلف الجبهات، مؤكدة تحرير مواقع مهمة في مديرية عبس شمال غربي محافظة حجة، أشار رئيس هيئة الأركان صغير حمود، إلى أن جهود قواته بمساندة تحالف دعم الشرعية منعت ميليشيا الحوثي من دخول مأرب.

وأضاف بأن الشرعية قد صدّت هجمات متتالية لميليشيات الحوثي على المحافظة، لافتاً إلى أن عناصر الجيش اليمني مستمرة بتحقيق مزيد من التقدم في مواجهة الميليشيا.

كما تابع أن الشرعية ترحب بكل من يريد السلام والأمن.

وجاء تصريح رئيس أركان الجيش اليمني مساء الأحد، بعد ساعات من إعلان قواته استهداف عربة حوثية مدرعة في مديرية عبس ما أدى إلى تدميرها ومصرع5 من الميليشيا، بينهم قيادي بارز في الجماعة يدعى محمد هادي عجار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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