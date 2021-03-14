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ليبيا: اجتماع لحكومة الوحدة الوطنية للتشاور حول أولويات عملها

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ليبيا: اجتماع لحكومة الوحدة الوطنية للتشاور حول أولويات عملها ليبيا: اجتماع لحكومة الوحدة الوطنية للتشاور حول أولويات عملها

مصراوي Masrawy

10:00 م الأحد 14 مارس 2021

طرابلس - (أ ش أ):

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، مع عدد من وزراء للتنسيق والتشاور حول أولويات عمل الحكومة.

وحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الدبيبة - أوردته بوابة الوسط الليبية - فإن رئيس الحكومة بحث في الاجتماع التنسيقي الذي عُقد اليوم الخطط التي أعدها الوزراء للرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.

يأتي ذلك قبل يوم واحدة من جلسة مجلس النواب غد الإثنين في مدينة طبرق التي ستشهد أداء اليمين القانونية لأعضاء حكومة الوحدة الوطنية، ويوم السبت الماضي تسلم رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة، ديوان مجلس الوزراء بطرابلس.. وعقد اجتماعًا مع مديري الإدارات والمكاتب بالديوان؛ لوضع خطة عمل الديوان وآلية التنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية.

وحصلت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، المؤلفة من 35 وزارة على ثقة مجلس النواب بأغلبية 132 عضوًا من أعضاء المجلس خلال اجتماعهم في مدينة سرت يوم الأربعاء الماضي، في خطوة لقيت ترحيبًا محليًّا ودوليًّا.

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