مصرع 3 وإصابة 10 في انفجارين بأفغانستان.. والسلطات تحمِّل "طالبان" المسؤولية

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مصراوي Masrawy

كابول - (أ ش أ):

أعلنت الشرطة الأفغانية، اليوم الأحد، مصرع 3 أشخاص، وإصابة 10 آخرين، في انفجارين بالدائرتين 3 و6 غربي العاصمة كابول.

وحمَّل مستشار الرئاسة الأفغانية شاه حسين مرتضوي حسبما ذكرت وكالة (خاما برس) للأنباء الأفغانية، حركة طالبان المسؤولية عن الانفجارين، في وقت تتضاعف فيه الجهود الدبلوماسية الدولية لدفع مفاوضات السلام بين الحركة والحكومة.

وكتب مرتضوي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تتواصل جرائم طالبان ضد المدنيين، فما الرسالة التي تحاول تلك الجماعة توصيلها خلال الاجتماعات موسكو وتركيا"، في إشارة إلى الاجتماعات المرتقبة لدفع المفاوضات المتعثرة بين طالبان والحكومة الأفغانية.

وتعاني أفغانستان من مثل تلك الهجمات المتكررة جراء معاركها مع حركة طالبان، رغم الدخول في محادثات سلام؛ ففي نهاية فبراير من العام الماضي، وقّعت الولايات المتحدة وحركة طالبان على اتفاق السلام الأول منذ أكثر من 18 عامًا من الحرب، والذي ينص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 14 شهرًا وبدء حوار بين الأفغان بعد صفقة تبادل للأسرى.