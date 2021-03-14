أخبار عاجلة

باكستان تسجل 3876 إصابة جديدة و42 وفاة بفيروس كورونا -
الهند تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ 4 أشهر -
كازاخستان تسجل 1310 حالات اصابة جديدة بكورونا -
عبير تطلب الخلع: جوزى عايز أمي تلبس النقاب غصب عنها -
واشنطن تعرب عن قلقها من المأزق الانتخابي في الصومال -
بايدن يدعو الكونجرس لسرعة إنجاز قانون مناهضة جرائم الكراهية -
​اليوم.. "التضامن" تعلن أسماء الفائزات في مسابقة الأم المثالية 2021 -
حدث ليلاً| الصحة تعلن بيان كورونا.. واستقبال 300 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

إجادة القراءة والكتابة.. القوى العاملة تكشف 10 حقوق للعمالة بعد إلغاء الكفيل السعودي

Print
إجادة القراءة والكتابة.. القوى العاملة تكشف 10 حقوق للعمالة بعد إلغاء الكفيل السعودي إجادة القراءة والكتابة.. القوى العاملة تكشف 10 حقوق للعمالة بعد إلغاء الكفيل السعودي

مصراوي Masrawy

09:43 م الأحد 14 مارس 2021

كتب- يوسف عفيفي:

كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن إلغاء نظام الكفيل السعودي منح العمالة الوافدة بالسعودية 10 حقوق، أبرزها حرية التنقل الوظيفي والسفر والعودة.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في تقرير عاجل تلقاه الوزير عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار المستجد (كوفيد-19).

من ناحيته، أكد الملحق العمالي وليد عبد الرزاق أحمد رئيس المكتب العمالي بجدة، دخول مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص حيز التنفيذ "إلغاء نظام الكفالة" بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من اليوم 14 مارس 2021.

وقال عبدالرزاق، إن "إلغاء نظام الكفالة" أعطى 10 حقوق جديدة للعمالة الوافدة منها: حرية التنقل من وظيفة لأخرى دون موافقة صاحب العمل، وحرية السفر خارج المملكة بمجرد إخطار صاحب العمل إلكترونيا، ويحق العامل التنقل من وظيفة لأخي في أثناء سريان عقده بشروط، وللعامل حق مغادرة المملكة نهائيا دون موافقة صاحب العمل، والحصول علي الخدمات عبر منصتي "ابشر" و"قوي"، وإلغاء النظام يشمل جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص، واختبار العامل في بلده قبل استقدامه كشرط للحصول علي التأشيرة، وإجادة القراءة والكتابة شرطا للحصول على التأشيرة.

وأشار الملحق العمالي، إلى أن المبادرة استثنت من هذه القواعد مهن "السائق الخاص، والحارس، والعمالة المنزلية، والراعي، والبستاني".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
باكستان تسجل 3876 إصابة جديدة و42 وفاة بفيروس كورونا

باكستان تسجل 3876 إصابة جديدة و42 وفاة بفيروس كورونا

الهند تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ 4 أشهر

الهند تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ 4 أشهر

باريس تبدأ إغلاقا لمدة شهر مع محاولة وقف الموجة الثالثة من فيروس كورونا

باريس تبدأ إغلاقا لمدة شهر مع محاولة وقف الموجة الثالثة من فيروس كورونا

بث مباشر.. مصر تستقبل ٣٠٠ ألف جرعة لقاح كورونا من الصين

بث مباشر.. مصر تستقبل ٣٠٠ ألف جرعة لقاح كورونا من الصين

شبكة عيون الإخبارية