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"لم يقنن أوضاعه حتى الآن".. مصدر بـ"الإعلاميين" يوضح موقف رامز جلال من الظهور في رمضان

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"لم يقنن أوضاعه حتى الآن".. مصدر بـ"الإعلاميين" يوضح موقف رامز جلال من الظهور في رمضان "لم يقنن أوضاعه حتى الآن".. مصدر بـ"الإعلاميين" يوضح موقف رامز جلال من الظهور في رمضان

مصراوي Masrawy

09:15 م الأحد 14 مارس 2021

كتب- مينا غالي:

كشف مصدر مسؤول بنقابة الإعلاميين، أن الفنان رامز جلال لم يحصل حتى الآن على تصريح مزاولة المهنة الخاص بالنقابة للظهور الإعلامي كمقدم برامج في رمضان.

وأضاف المصدر لـ"مصراوي" اليوم الأحد، أن رامز سبق أن تقدم بالتماس للنقابة لإلغاء قرار منع ظهوره، وهو الأمر الذي أرجأت النقابة النظر فيه لحين انتظار موقفه وتقنين أوضاعه مع النقابة تمهيدًا للظهور عبر شاشة "MBC" في شهر رمضان المقبل.

وشدد المصدر على أنه في حال عدم حصول رامز على تصريح مزاولة المهنة قبيل شهر رمضان، سيتم منعه من الظهور في برنامجه، وفي حال بث البرنامج بالمخالفة لقرار النقابة سيتم مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بكون البرنامج مخالفًا، ومن ثم يتخذ المجلس قراره بشأنه باعتباره صاحب السلطة على القنوات والبرامج.

وأعلن رامز جلال عن برنامجه لشهر رمضان المقبل وهو "رامز مريض نفسي" عبر شاشة mbc .

وأكد طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، أن القانون رقم 93 لسنة 2016 يلزم رامز بالحصول على تصريح، وسيكون هناك بلاغ للنائب العام بتهمة انتحال صفة، عقب قرار منع ظهوره العام الماضي.

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