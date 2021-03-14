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آخر موعد 31 مارس.. "التنمية المحلية": 2.7 مليون طلب تصالح في مخالفات البناء حتى الآن

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آخر موعد 31 مارس.. "التنمية المحلية": 2.7 مليون طلب تصالح في مخالفات البناء حتى الآن آخر موعد 31 مارس.. "التنمية المحلية": 2.7 مليون طلب تصالح في مخالفات البناء حتى الآن

مصراوي Masrawy

08:41 م الأحد 14 مارس 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن حجم الإنفاق داخل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بلغ حتى الآن 400 مليار إلى 500 مليار جنيه، حيث يتم تنفيذ المرحلة الاولى على ما يقرب من 40 ألف فدان.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن تكلفة إنشاء العاصمة الإدارية ليست من موازنة الدولة، حيث وصل حجم تكلفة الحي الحكومي لـ50 مليار، وكذلك حي المال والأعمال وصل لـ50 مليار جنيه، وحي البنوك لـ40 مليار، بجانب تنفيذ 6 أحياء سكنية.

وتابع: "الأموال التي تم إنفاقها في العاصمة الإدارية من حصيلة بيع الأراضي".

وأشار نائب وزير الإسكان إلى إنه يتم التسويق لجذب أكبر 500 شركة في العالم، لتكون لها مقرات إقليمية بالعاصمة الإدارية، لافتًا إلى أن مركز المال والأعمال سوف يستقطب الشركات الدولية، ليكون لها مقرات إقليمية هنا.

وأوضح أن الشركات العالمية تبحث عن مقرات إقليمية لها، لذلك تم توفير كل الخدمات لجذبهم.

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