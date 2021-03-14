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أمانة الرياض تطلق مبادرة الشاشات التفاعلية الذكية في طريق "التحلية"

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في إطار شراكة الأمانة مع الشركة العربية للإعلانات الخارجية

أمانة الرياض تطلق مبادرة الشاشات التفاعلية الذكية في طريق

أطلقت أمانة منطقة الرياض مبادرة الشاشات التفاعلية (The Guide) في طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية)؛ وذلك ضمن استراتيجية تحويل العاصمة إلى مدينة ذكية، وتماشيًا مع مستهدفات القطاع البلدي في ضوء رؤية ٢٠٣٠.

وتتيح شاشات (The Guide)بتصميمها الفني المعاصر إمكانية معرفة حالة التنقل في مدينة الرياض باستخدام تنبيهات حركة المرور الحية، والبحث عن طرق بديلة لتفادي الازدحام المروري. كما تعرض الشاشة الخارجية عالية الدقة الإعلانات والتعميمات العامة.

وتتميز الشاشات بالوضوح المرئي العالي المقاوم لضوء الشمس والمطر، وتمكّن المستخدمين من الوصول إلى الخرائط الحية والمباشرة، ومعرفة الاتجاهات والمعلومات والخدمات بسهولة، مع إمكانية اتصال الأجهزة المحيطة بها بشبكة واي فاي مجانية فائقة السرعة، إضافة إلى احتواء الشاشات على مجموعة من أجهزة الاستشعار التي تجمع البيانات من عوامل مختلفة، كحالة الهواء والطقس.

وتأتي المبادرة في إطار شراكة أمانة منطقة الرياض مع الشركة العربية للإعلانات الخارجية، التي نتج منها رقمنة اللوحات الإعلانية في الطرق، والبدء بتركيب الشاشات التفاعلية كأحد أهداف بناء من الطرقات الذكية الديناميكية والرقمية شديدة الارتباط، بما يسهم في بناء مدينة تمتلك مقومات التنافسية كافة على المستوى الدولي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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