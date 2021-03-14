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"الياسين" مديرًا عامًّا لجمعية "إنسان"

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"الياسين" مديرًا عامًّا لجمعية "إنسان" "الياسين" مديرًا عامًّا لجمعية "إنسان"

وافق الأمير/ فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان)، على تعيين المهندس محمد بن علي الياسين مديرًا عامًّا لجمعية إنسان، فيما رفع "الياسين" شكره وتقديره لرئيس مجلس الإدارة الأمير/ فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس الإدارة، ولصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية، وأعضاء مجلس الإدارة، على هذه الثقة الغالية بتعيينه مديرًا عامًّا للجمعية، سائلاً الله تبارك وتعالى أن يكون على قدر هذه المسؤولية، وأن يكلل الله مساعي الجميع بالنجاح لخدمة هذا الوطن وأبنائه في جميع المجالات.

يُشار إلى أن "الياسين" حاصل على بكالوريوس هندسة (تقنية إلكترونيات) مع مرتبة الشرف، وكذلك دبلوم إلكترونيات الطائرات من الولايات المتحدة الأمريكية مع مرتبة الشرف.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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