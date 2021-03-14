اجتماع مرتقب للجنة العسكرية المشتركة 5+5 في ليبيا لمناقشة خروج المرتزقة الأجانب

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مصراوي Masrawy

طرابلس - (أ ش أ):

قال مصدر من اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في ليبيا إن اجتماعات وفدي قوات الوفاق والقيادة العامة باللجنة ستنطلق اليوم /الأحد/ بدلا من موعدها المحدد غدا.

ونقلت بوابة الوسط عن المصدر، قوله إن أعضاء اللجنة التابعين لقوات القيادة العامة وصلوا إلى المدينة، فيما من المنتظر وصول ممثلي قوات الوفاق جوا إلى مهبط السدرة النفطى.

وهو الاجتماع الثالث للجنة ضمن الجولة الثامنة بحضور البعثة الأممية، حيث من المقرر أن تناقش اللجنة على مدى يومين بنود الاتفاق التي اتفق بشأنها في الاجتماع السابق ومنها خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، ووقف إطلاق النار تنفيذًا لاتفاق جنيف الموقع بتاريخ 23 أكتوبر 2020، كما من المقرر مناقشة نتائج فريق إزالة الإلغام والمخلفات تمهيدًا لفتح الطريق الرابط بين سرت ومصراتة.

وأعلنت الإدارة العامة للدعم المركزي التابعة لقوات القيادة العامة، وصول وفد القيادة العامة إلى سرت، ونشرت الصفحة الرسمية للدعم المركزي، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورًا لعمليات تأمين الوفد لدى صوله سرت.

وفي كلمة موجهة إلى الشعب الليبي الجمعة، تعهد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية محمد المنفي بـ«إفساح المجال لدعم مسار» اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» لتوحيد المؤسسة العسكرية.