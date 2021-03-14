تركي آل الشيخ يزور شركة "مانجا" التابعة لمؤسسة "مسك".. ويعلق: "رائعة ومُذهلة"

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مصراوي Masrawy

وكالات:

زار رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، شركة "مانجا" للإنتاج، التابعة لمؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية "مسك"، معربا عن سعادته بما شاهده من إنتاج الشركة السعودية.

وقال تركي آل الشيخ، في تغريدة على "تويتر"، اليوم الأحد "قمت بزيارة شركة مانجا للإنتاج، أحد الكيانات التابعة لمؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية (مسك)... شيء رائع وشباب وشابات سعوديات مبدعات... أنا مبهور بما شاهدته في الإنميشن والجيم والمانجا... وشراكات عالمية مذهلة... أشكر أخي سعيد الغامدي وأخي د. عصام بخاري وكل القائمين.. مبدعين".

وقال خلال زيارته لشركة "مانجا": "أنا مبهور بحجم العمل.. وأنا من عشاق الإنيميشن، وهذه من الأماكن السعيد بزيارتها، وأتمنى أن يعمل أحد من أبنائي العمل في مكان مثل هذا".



وأعلن تركي آل الشيخ، في وقت سابق من اليوم، زيارة مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك"، معربا عن سعادته بما تقدمه المؤسسة من خدمات ومشيدا بإسهامات ولي العهد السعودي.

وكتب تركي آل الشيخ، في سلسلة تغريدات على تويتر، اليوم الأحد "من زيارتي لمؤسسة مسك الخيرية... التي تحمل اسم غالي وبصمة غالية علي شخصياً وعلى كل سعودي وسعودية سيدي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله".

وأضاف "مبهور بما شاهدته وأتذكر سيدي عندما بدأ في هذا الصرح العظيم عام ٢٠٠٩ م وسبحان الله ها أنا أرى حصاد سيدي ورؤيته... شباب وشابات سعوديين رائعين".

ومؤسسة "مسك"، غير ربحية في المملكة العربية السعودية، أنشأها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وهو من يرأس مجلس إداراتها.

وتوفر التعليم للمجتمع في كافة المجالات، من بينها المجالات الأدبية والثقافية والعلوم الاجتماعية والتكنولوجية، ومجالات الأعمال، وتعقد الشراكات مع المنظمات المحلية والعالمية، التي بدورها تقدم الدعم للمشاريع الناشئة، وكل ذلك بهدف تحقيق التطور والتقدم في السعودية، وزيادة مساهمتها الفاعلة من خلال المشاركة في اللجان والعضويات الدولية، ومن أهمها منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو التي تعد المملكة عضوًا مؤسسًا فيها.