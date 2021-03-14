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أجراها البروفيسور "الزهراني".. جراحة ناجحة لركبة " العمري "

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اللاعب يغيب عن الملاعب لمدة 4 أسابيع

أجراها البروفيسور

قدم لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الوحدة محمد العمري، الشكر والتقدير لإدارة نادي الوحدة لجهودهم ووقفتهم معه أثناء إصابته، حيث أجرى "العمري"، اليوم الأحد، عملية جراحية بالمنظار للركبة، على يد البروفيسور سالم الزهراني، استشاري طب وجراحة العظام والإصابات الرياضية، تكللت بالنجاح.
وتم إصلاح الغضروف، وسيعود اللاعب للملاعب بعد شهر من الآن حيث يخضع لبرنامج علاج طبيعي مكثف في مقر النادي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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