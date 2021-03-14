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أمير الكويت يتوجه إلى أوروبا بعد خضوعه لفحوصات طبية بالولايات المتحدة

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أمير الكويت يتوجه إلى أوروبا بعد خضوعه لفحوصات طبية بالولايات المتحدة أمير الكويت يتوجه إلى أوروبا بعد خضوعه لفحوصات طبية بالولايات المتحدة

مصراوي Masrawy

07:36 م الأحد 14 مارس 2021

الكويت - ( د ب أ )

غادر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، مساء اليوم الأحد الولايات المتحدة الأمريكية ، متوجها إلى أوروبا في زيارة خاصة بعد أن خضع لبعض الفحوصات الطبية المعتادة في مدينة نيويورك والتي تكللت بالنجاح، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) .

كان أمير الكويت قد توجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية في الرابع من الشهر الجاري لإجراء فحوصات طبية معتادة .

وتولى الشيخ نواف (83 عاما) السلطة في الكويت في سبتمبر الماضي بعد وفاة أخيه الأمير الشيخ صباح الأحمد.

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