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بالصور- خمسين وزيرًا ومفتيًا ومفكرًا في زيارة لأهرامات الجيزة

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بالصور- خمسين وزيرًا ومفتيًا ومفكرًا في زيارة لأهرامات الجيزة بالصور- خمسين وزيرًا ومفتيًا ومفكرًا في زيارة لأهرامات الجيزة

مصراوي Masrawy

08:00 م الأحد 14 مارس 2021

(مصراوي):

نظمت وزارة الأوقاف، اليوم الأحد، جولة لوفود مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الـ31 من الوزراء والمفتين والمفكرين، والذي انطلقت فاعلياته أمس السبت، تحت عنوان: "حوار الأديان والثقافات" للتعريف بآثار العريقة وتاريخها العظيم، وبعث رسالة محبة وسلام لجميع شعوب العالم من مصر صانعة الحضارات.

وشملت الجولة زيارة منطقة الأهرامات بمحافظة الجيزة، ما أبهر ضيوف المؤتمر من الوزراء والمفتين والعلماء والمفكرين والإعلاميين، لا سيما ما تقوم به القيادة السياسية الحكيمة من إبداع غير مسبوق في تطوير تلك المنطقة العتيقة، ما يشهد لعظمة مصر وحضارتها وتاريخها العريق.

وأعرب وفود المؤتمر عن تقديرهم البالغ للرئيس عبدالفتاح ، على النقلة الحضارية التي تشهدها مصر في العمران والبناء، حيث تتلاقى أصالة الماضي بعراقة الحاضر، مشيدين بعظمة مصر وتاريخها العريق، مقدمين الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على إتاحته الفرصة لهم للتعرف على آثار مصر العريقة وتراثها الحضاري والتقدم العمراني المذهل الذي وصلت إليه.

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