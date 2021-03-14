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"فولكس فاجن" تستغني عن 5 آلاف موظف

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"فولكس فاجن" تستغني عن 5 آلاف موظف "فولكس فاجن" تستغني عن 5 آلاف موظف
بينهم 900 يتسلمون طلبات تقاعد مبكر قريباً

أعلن عملاق صناعة السيارات الألماني "فولكس فاجن"، اليوم (الأحد) عن خطة لإلغاء ما يصل إلى خمسة آلاف وظيفة بحلول عام 2023.

وأوضحت الشركة أن خطة إلغاء الوظائف تهدف إلى تمويل الانتقال نحو صناعة العربات الكهربائية، وفقاً لـ"فرانس 24".

وبينت "فولكس فاجن" أنها توصلت إلى اتفاق مع اللجنة الممثّلة للموظفين حول مجموعة شاملة من التدابير بناء على السنّ لتنظيم نفقات الأجور.

وأضافت أن ما يصل إلى 900 موظف، سيقدمون طلبات تقاعد مبكر على المدى القصير، بالإضافة إلى مغادرة ما بين ألفين وأربعة آلاف موظف في إطار الوقف التدريجي للنشاط.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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