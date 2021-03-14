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طيران التحالف يدعم معارك الشرعية ويدمر دبابة حوثية ويكبدهم خسائر فادحة

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طيران التحالف يدعم معارك الشرعية ويدمر دبابة حوثية ويكبدهم خسائر فادحة طيران التحالف يدعم معارك الشرعية ويدمر دبابة حوثية ويكبدهم خسائر فادحة
فيما واصلت قوات الجيش الوطني تقدمها في مديرية عبس بمحافظة حجة

طيران التحالف يدعم معارك الشرعية ويدمر دبابة حوثية ويكبدهم خسائر فادحة

ساند طيران تحالف دعم الشرعية المعركة الأخيرة مستهدفاً تعزيزات وتجمعات المليشيا الحوثية، وألحق بها خسائر بشرية ومادية كبيرة، منها تدمير دبابة وعربة BMB.

فيما واصلت قوات الجيش الوطني، تقدمها في مديرية عبس بمحافظة حجة، خلال معارك عنيفة تكبّدت خلالها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً، خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

كما حققت قوات الجيش اليوم الأحد تقدماً جديداً باتجاه مركز عزلة بني حسن التابعة لمديرية عبس، بعد أن تمكنت من تأمين المواقع التي حررتها خلال اليومين الماضيين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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