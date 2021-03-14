بالفيديو.. مركبات ذاتية القيادة لتوصيل الطلبات قريباً في الرياض

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بعد نجاح اختبار فعاليتها في بعض أحياء العاصمة

تنطلق قريباً في العاصمة الرياض، مركبات ذاتية القيادة لتوصيل الطلبات، وذلك بعد تجارب متواصلة بدأت مطلع العام الحالي 2021، واستمرت لثلاثة أشهر، تكللت بالنجاح بعد اختبار فعاليتها في بعض أحياء الرياض السكنية، وقياس مدى مواءمة هذه المركبات للبيئة المحيطة بها.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة GFS "مشاري الداخل"، لنشرة "الرابعة" على قناة "العربية": "بدأنا في الشركة توطين هذه التقنية من قرابة السنة، وعملنا ليل نهار لإدخالها في المملكة كأحد الحلول اللوجستية الذكية، وعملنا على تدريب فريق عمل سعودي لتوطين هذه التقنية، وقد أثبتوا كفاءتهم وقدرتهم".

وعرض "الداخل" نموذجاً مصغراً لإحدى السيارات تعمل عن طريق استقبال الإشارات من الأقمار الصناعية لتحديد الأماكن والمواقع بدقة عالية، وبمجرد أن يتم استقبال رسالة نصية عن طريق التطبيق، يتوجه الشخص المستلم إلى الشاشة الإلكترونية، ويضع الرقم السري، ويفتح المكان المخصص له الموجود في السيارة.