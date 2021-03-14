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بالطو وسماعة.. رسالة دعم صامتة من طلاب مدرسة بالزمالك لأطباء (صور)

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بالطو وسماعة.. رسالة دعم صامتة من طلاب مدرسة بالزمالك لأطباء مصر (صور) بالطو وسماعة.. رسالة دعم صامتة من طلاب مدرسة بالزمالك لأطباء (صور)

مصراوي Masrawy

07:41 م الأحد 14 مارس 2021

كتب- محمد نصار:

يرتدون ما يميز الأطباء بمجرد رؤيتهم، بالطو وسماعة طبية و"بوكس" إسعافات أولية، بهذا المشهد حاول طلاب مدرسة بورسعيد في تكريم الأطباء.

رسالة صامتة وجهها هؤلاء الطلاب لجموع أطباء مفادها: نحن معكم، نقدركم ونعترف بتضحياتكم في زمن الوباء.

بقدر بساطة الرسالة وأسلوب عرضها، بقدر ما يمكنها أن تشكل فارقا في حياة كل طبيب ربما يوجد الآن مع مريض عزل كورونا، ولكل أم أو أب أو زوجة فقدت طبيبا أو طبيبة.

يذكر أن جميع المدارس على مستوى الجمهورية بدأت أمس السبت واليوم الأحد استئناف العام الدراسي في فصله الثاني.

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