الكاتب عماد حسين يعلن إصابته وزوجته وأولاده بفيروس كورونا

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

أعلن الكاتب الصحفي ورئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ عماد حسين إصابته وزوجته وأولاده بفيروس كورونا المستجد.

وقال حسين في منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل "فيسبوك": "قدر الله وما شاء فعل.. والحمد لله على كل شيئ..

أصبت أنا وزوجتي نهال لطفي، وأولادي بكورونا.. نحتاج منكم جميعًا الدعوات القلبية الخالصة بالشفاء".

وأضاف: "أعذورني مقدمًا فلن أكون قادرًا على الرد على الاتصالات الهاتفية. حتى تمر هذه المحنة بسلام وبأقل الأضرار. خلوا بالكم من نفسكم.. الصحة شيئ مهم جدًا لا ندركه إلا عندما نفقده".