الإمارات و العراق يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجال النقل

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مصراوي Masrawy

أبوظبي - (أ ش أ):

بحث وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل فارس المزروعي، مع وزير النقل العراقي ناصر حسن الشبلي ،سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين الإمارات والعراق في مجال النقل.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء عبر تقنية الاتصال المرئي ،اليوم /الأحد/ حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية ، الخطط المرتبطة بتعزيز الريادة العالمية المستدامة للبلدين الشقيقين، وترسيخ تنافسياتهما في قطاع النقل، والمشاريع التنموية التي تعود بالنفع على ذلك القطاع،و تبادل الخبرات و الاستفادة منها.

و أكد وزير الطاقة الإماراتي أن هذه اللقاءات تعكس الرغبة المتبادلة لقيادتي البلدين في الارتقاء بعلاقاتهما إلى مستويات أكثر تميزاً، داعيا لاستثمار هذه العلاقة المتميزة عبر بحث فرص التعاون في مجال النقل، وتعزيز المبادرات التي تخدم القطاع، وتقوده إلى مستويات متقدمة من الازدهار الذي ينعكس على ريادة البلدين عالمياً.

وأضاف أن هذا الاجتماع يمثل خطوة متقدمة في طريق تعزيز والوصول بقطاع النقل إلى أعلى مستويات التنافسية والجاذبية، من خلال تعزيز تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات، وفتح آفاق رحبة أمام توثيق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، بما يخدم التوجهات والرؤى المستقبلية الاستشرافية.

من جهته أشاد وزير النقل العراقي، بمنظومة النقل في الإمارات والبنية التحتية المرتبطة بها، معرباً عن تطلع حكومته لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين .