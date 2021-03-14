أخبار عاجلة

باكستان تسجل 3876 إصابة جديدة و42 وفاة بفيروس كورونا -
الهند تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ 4 أشهر -
كازاخستان تسجل 1310 حالات اصابة جديدة بكورونا -
عبير تطلب الخلع: جوزى عايز أمي تلبس النقاب غصب عنها -
واشنطن تعرب عن قلقها من المأزق الانتخابي في الصومال -
بايدن يدعو الكونجرس لسرعة إنجاز قانون مناهضة جرائم الكراهية -
​اليوم.. "التضامن" تعلن أسماء الفائزات في مسابقة الأم المثالية 2021 -
حدث ليلاً| الصحة تعلن بيان كورونا.. واستقبال 300 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" -
اتهام عشرة إيرانيين في الولايات المتحدة بالالتفاف على العقوبات الأمريكية -
بعد رفعه أسعار الفائدة.. أردوغان يقيل محافظ البنك المركزي التركي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

.. مركبات ذاتية القيادة لتوصيل الطلبات قريباً في الرياض

Print
بعد نجاح اختبار فعاليتها في بعض أحياء العاصمة

بالفيديو.. مركبات ذاتية القيادة لتوصيل الطلبات قريباً في الرياض

تنطلق قريباً في العاصمة الرياض، مركبات ذاتية القيادة لتوصيل الطلبات، وذلك بعد تجارب متواصلة بدأت مطلع العام الحالي 2021، واستمرت لثلاثة أشهر، تكللت بالنجاح بعد اختبار فعاليتها في بعض أحياء الرياض السكنية، وقياس مدى مواءمة هذه المركبات للبيئة المحيطة بها.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة GFS "مشاري الداخل"، لنشرة "الرابعة" على قناة "العربية": "بدأنا في الشركة توطين هذه التقنية من قرابة السنة، وعملنا ليل نهار لإدخالها في المملكة كأحد الحلول اللوجستية الذكية، وعملنا على تدريب فريق عمل سعودي لتوطين هذه التقنية، وقد أثبتوا كفاءتهم وقدرتهم".

وعرض "الداخل" نموذجاً مصغراً لإحدى السيارات تعمل عن طريق استقبال الإشارات من الأقمار الصناعية لتحديد الأماكن والمواقع بدقة عالية، وبمجرد أن يتم استقبال رسالة نصية عن طريق التطبيق، يتوجه الشخص المستلم إلى الشاشة الإلكترونية، ويضع الرقم السري، ويفتح المكان المخصص له الموجود في السيارة.

بالفيديو.. مركبات ذاتية القيادة لتوصيل الطلبات قريباً في الرياض

بالفيديو.. مركبات ذاتية القيادة لتوصيل الطلبات قريباً في الرياض

بالفيديو.. مركبات ذاتية القيادة لتوصيل الطلبات قريباً في الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. شاهد ما حدث لـ"بايدن" خلال صعوده درج الطائرة الرئاسية

بالفيديو.. شاهد ما حدث لـ"بايدن" خلال صعوده درج الطائرة الرئاسية

بالفيديو.. الداخلية تُطلق مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة

بالفيديو.. الداخلية تُطلق مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة

جرحى باشتباك مسلح في بيروت واحتجاجات قرب بعبدا .. بالفيديو

جرحى باشتباك مسلح في بيروت واحتجاجات قرب بعبدا .. بالفيديو

بالفيديو.. "عناق الأبقار" يعالج الاكتئاب ويجذب السياح والسعر 250 ريالًا

بالفيديو.. "عناق الأبقار" يعالج الاكتئاب ويجذب السياح والسعر 250 ريالًا

شبكة عيون الإخبارية