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رئيس الوزراء يناقش التعاون المشترك مع المستثمريّن السعوديين "الشربتلي" و"الشبكشي"

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رئيس الوزراء يناقش التعاون المشترك مع المستثمريّن السعوديين "الشربتلي" و"الشبكشي" رئيس الوزراء يناقش التعاون المشترك مع المستثمريّن السعوديين "الشربتلي" و"الشبكشي"

مصراوي Masrawy

07:01 م الأحد 14 مارس 2021

كتب- محمد سامي:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، مع المستثمرين السعوديين حسن الشربتلي، وفهد الشبكشي، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وسراج الدين سعد، رئيس هيئة التنمية السياحية.

وأكد رئيس الوزراء ترحيب بكافة المستثمرين الراغبين في التوسع في الاستثمار في السوق المصري، واستمرار العمل على تذليل كافة المعوقات وتهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات الخارجية في مختلف القطاعات، بما يخدم الاقتصاد القومي ويوفر فرص العمل، مشيرًا إلى أن بها العديد من الفرص الواعدة التي يمكن الاستفادة منها بصورة مثلى.

وعرض المستثمرين السعوديين خلال الاجتماع تقريرًا حول الموقف الراهن للاستثمارات الخاصة بمجموعة الشربتلي في مصر، والخطط المستقبلية لزيادة هذه الاستثمارات خلال الفترة المقبلة في ضوء خبرتها الكبيرة في العمل السوق المصري.

وأكد الشربتلي أنه تم استثمار نحو 2 مليار دولار خلال الـ15 سنة الأخيرة من عمل الشركة في مصر، كما أن الشركة تعمل على ضخ نحو 2.5 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة، لافتًا إلى أن السنة التي عانى فيها العالم من جائحة كورونا، نجحت المجموعة في توقيع عقود عدد من المشروعات، منها مشروع بقيمة 500 مليون دولار، كما تستعد لتوقيع عقد آخر بـقيمة 150 مليون دولار، بخلاف العديد من المشروعات الأخرى التي يتم تنفيذها.

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