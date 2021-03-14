أخبار عاجلة

باكستان تسجل 3876 إصابة جديدة و42 وفاة بفيروس كورونا -
الهند تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ 4 أشهر -
كازاخستان تسجل 1310 حالات اصابة جديدة بكورونا -
عبير تطلب الخلع: جوزى عايز أمي تلبس النقاب غصب عنها -
واشنطن تعرب عن قلقها من المأزق الانتخابي في الصومال -
بايدن يدعو الكونجرس لسرعة إنجاز قانون مناهضة جرائم الكراهية -
​اليوم.. "التضامن" تعلن أسماء الفائزات في مسابقة الأم المثالية 2021 -
حدث ليلاً| الصحة تعلن بيان كورونا.. واستقبال 300 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" -
اتهام عشرة إيرانيين في الولايات المتحدة بالالتفاف على العقوبات الأمريكية -
بعد رفعه أسعار الفائدة.. أردوغان يقيل محافظ البنك المركزي التركي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

دول "التعاون الخليجي" تبحث مستجدات دراسة الربط الكهربائي مع والأردن

Print
دول "التعاون الخليجي" تبحث مستجدات دراسة الربط الكهربائي مع مصر والأردن دول "التعاون الخليجي" تبحث مستجدات دراسة الربط الكهربائي مع والأردن

مصراوي Masrawy

07:08 م الأحد 14 مارس 2021

الرياض - (أ ش أ):
بحثت اللجنة الاستشارية والتنظيمية للربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الأحد، مستجدات دراسة الربط الكهربائي مع جمهورية العربية والمملكة الهاشمية الأردنية.
وذكرت وكالة الأنباء (واس) أن ذلك جاء خلال اجتماع اللجنة الـ 43 اليوم، الذي عُقد عن بعد، برئاسة ممثل سلطنة عمان المهندس قيس بن سعود الزكواني، وبمشاركة جميع دول مجلس التعاون والأمانة العامة.
وناقشت اللجنة تقرير الهيئة عن أداء وأنشطة الربط الكهربائي لدول المجلس، كما استعرضت مستجدات مشروع الربط الكهربائي مع جنوب جمهورية العراق، إضافة إلى دراسة توسعة وتعزيز الربط بين دول مجلس التعاون واتخاذ العديد من التوصيات والموضوعات الفنية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بث مباشر.. مصر تستقبل ٣٠٠ ألف جرعة لقاح كورونا من الصين

بث مباشر.. مصر تستقبل ٣٠٠ ألف جرعة لقاح كورونا من الصين

مصر تسجِّل 645 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة

مصر تسجِّل 645 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة

الحكم في دعوى عزل أبوالفتوح من رئاسة حزب مصر القوية اليوم

الحكم في دعوى عزل أبوالفتوح من رئاسة حزب مصر القوية اليوم

مصر تسجِّل 645 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة

مصر تسجِّل 645 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية