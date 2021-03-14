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التشكيلية "الدقس": المرأة أبدعت في شتى المجالات وقدمت إنجازات عالمية

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قالت: خلال السنوات الأخيرة تطور الفن التشكيلي في المملكة

التشكيلية

تميزت المرأة في شتى المجالات، ومثّلت المرأة السعودية، وأبدعت في المحافل الدولية، وقدّمت الكثير من الإنجازات عالمياً.

الفنانة التشكيلية علياء الدقس، والتي نقلت وأبدعت بريشتها وباللوحات المتميزة، شاركت في عدد من المعارض الدولية بعدد من الدول.

علياء الدقس فنانة سعودية من مواليد الرياض، عشقت الفن منذ الصغر، درست اللغة الإنجليزية والنقد، أثرت ثقافتها ومخيلتها الفنية، وجعلها الشغف الذي بداخلها للفن تسلك منهج الاجداد بالتعلم، فتتلمذت على أيدي فنانين مميزين في المملكة وفرنسا وشاركت في العديد من المعارض في المملكة ومصر والإمارات العربية المتحدة وفرنسا، وإسبانيا، وإيطاليا، والولايات المتحدة الأمريكية.

وأسست "الدقس" مجموعة "اندماج الحضارات" بالتعاون مع 51 فنانة من دول عربية وعالمية.

وخلال حديثها لـ"سبق" قالت "الدقس": "المرأة السعودية تلعب دوراً مهماً في شتى المجالات، وتحظى بالدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- في ظل رؤية المملكة 2030، والفرص والدعم والتوجهات المستقبلية".

وأضافت: "أثبت المرأة السعودية أنها قادرة على العطاء والدخول والإبداع في شتى المجالات".

وأشارت إلى أنها تقدّم من خلال الفن رسالة "أقدمها وأجسدها في كل لوحة أرسمها، لكن الموضوعين الرئيسين في لوحاتي هما: التركيز على أهمية دور المرأة في المجتمع، ورسالة التعايش والتسامح، إضافة إلى إبراز المعالم السياحية والثقافية في المملكة من خلال لوحاتي".

وبينت أن الفن التشكيلي اليوم في المملكة يشهد نهضة جديدة مدعومة من الدولة ومن وزارة الثقافة، مضيفة "عرفت المملكة الفن التشكيلي منذ عقود، ولكن خلال السنوات الأخيرة تطور الفن التشكيلي".

وأكدت أنه "من أفضل اللوحات -وأعتز بها- لوحة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وحلمي أن أصل بمجموعة اندماج الحضارات كمجموعة سعودية تمثل المملكة وسياستها الداعمة للتعايش والتسامح ونقل ثقافة المملكة وحضارتها والمناطق السياحية عالمياً".

التشكيلية

التشكيلية

التشكيلية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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