أخبار عاجلة

باكستان تسجل 3876 إصابة جديدة و42 وفاة بفيروس كورونا -
الهند تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ 4 أشهر -
كازاخستان تسجل 1310 حالات اصابة جديدة بكورونا -
عبير تطلب الخلع: جوزى عايز أمي تلبس النقاب غصب عنها -
واشنطن تعرب عن قلقها من المأزق الانتخابي في الصومال -
بايدن يدعو الكونجرس لسرعة إنجاز قانون مناهضة جرائم الكراهية -
​اليوم.. "التضامن" تعلن أسماء الفائزات في مسابقة الأم المثالية 2021 -
حدث ليلاً| الصحة تعلن بيان كورونا.. واستقبال 300 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" -
اتهام عشرة إيرانيين في الولايات المتحدة بالالتفاف على العقوبات الأمريكية -
بعد رفعه أسعار الفائدة.. أردوغان يقيل محافظ البنك المركزي التركي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"تعليم الشرقية" تقيم مرحلة التعليم عن بعد خلال جائحة كورونا

Print
"تعليم الشرقية" تقيم مرحلة التعليم عن بعد خلال جائحة كورونا "تعليم الشرقية" تقيم مرحلة التعليم عن بعد خلال جائحة كورونا
تشخصها يوم غدٍ عبر إطلاق ملتقى عبر المنصات الإلكترونية

تشرع الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية ممثلة في الشؤون المدرسية مع باكورة يوم غدٍ إطلاق ملتقى عبر المنصات الإلكترونية يعنى باستعراض الأدوار التي قامت بها إدارات الشؤون المدرسية لدعم العملية التعليمية عن بعد في ظل جائحة كوفيد 19.

وأكد المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص، تطلع مدير التعليم الدكتور سامي العتيبي، أن يحقق الملتقى أهدافه المرسومة من قبل جميع منسوبي ومنسوبات الميدان التعليمي للاستمرار في حث الخطى وتبني معايير الجودة في جميع مفاصل الأعمال الموكلة إليهم والمضي قدمًا في ترجمة تطلعات وزارة التعليم.

تجدر الإشارة إلى أنّ الملتقى يحفل بالعديد من المحاور التي تشارك في طرحها كل من إدارة التخطيط المدرسي إدارة التجهيزات المدرسية، كذلك إدارة خدمات الطلاب، وإدارة شؤون المعلمين، وصولاً لمشاركة إدارة الشؤون الصحية المدرسية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
القادسية يهدد صدارة الهلال.. الشباب يخشى مواقف التعاون.. والاتحاد يسعى لعبور محطة الرائد

القادسية يهدد صدارة الهلال.. الشباب يخشى مواقف التعاون.. والاتحاد يسعى لعبور محطة الرائد

ماتت الأم وسُجن الابن.. شاهد "صفعة العار" في الهند

ماتت الأم وسُجن الابن.. شاهد "صفعة العار" في الهند

مصر تسجِّل 645 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة

مصر تسجِّل 645 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة

"القويحص" يدعو العاملين بالقطاع البلدي والعمرة والحج بسرعة أخذ لقاح كورونا

"القويحص" يدعو العاملين بالقطاع البلدي والعمرة والحج بسرعة أخذ لقاح كورونا

شبكة عيون الإخبارية