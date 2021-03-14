"تعليم الشرقية" تقيم مرحلة التعليم عن بعد خلال جائحة كورونا

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تشخصها يوم غدٍ عبر إطلاق ملتقى عبر المنصات الإلكترونية

تشرع الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية ممثلة في الشؤون المدرسية مع باكورة يوم غدٍ إطلاق ملتقى عبر المنصات الإلكترونية يعنى باستعراض الأدوار التي قامت بها إدارات الشؤون المدرسية لدعم العملية التعليمية عن بعد في ظل جائحة كوفيد 19.

وأكد المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص، تطلع مدير التعليم الدكتور سامي العتيبي، أن يحقق الملتقى أهدافه المرسومة من قبل جميع منسوبي ومنسوبات الميدان التعليمي للاستمرار في حث الخطى وتبني معايير الجودة في جميع مفاصل الأعمال الموكلة إليهم والمضي قدمًا في ترجمة تطلعات وزارة التعليم.

تجدر الإشارة إلى أنّ الملتقى يحفل بالعديد من المحاور التي تشارك في طرحها كل من إدارة التخطيط المدرسي إدارة التجهيزات المدرسية، كذلك إدارة خدمات الطلاب، وإدارة شؤون المعلمين، وصولاً لمشاركة إدارة الشؤون الصحية المدرسية.