★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

كشف عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، أطلقت مبادرة الفحص المهني لضمانة كفاءة العمالة المهنية ما يسهم في تطوير مهارات القوى العاملة، وفقًا لمقاييس عالميه لتلبية احتياجات السوق السعودية.

وأوضح حنفي في حديثه لـ"مصراوي"، أن جميع المهن الحرفية المعتمدة من جانب وزارة الموارد البشرية السعودية تقع تحت 23 عائلة من المهن حسب التصنيف السعودية ومنها: "نجار - سباك - حداد مسلح - حداد - مليس - جزار - فني تركيبات - وأي فني آخر - حلاق - كوافير ومصفف شعر - المهن الخاصة بالكوافيرات" علمًا بأنها مهن محظورة ولا يصدر لها تأشيرات حالية.

وأشار نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، إلى أن أي مهنة تعمل باليد يشملها نظام إلغاء الكفيل السعودي.

وتابع حنفي: "العمالة المصرية المقيمة داخل المملكة العربية السعودية سيتم اختبارها وفحصها مهنياً، من خلال الدخول للاختبار من أجل أن يستمروا في مهنتهم ولو رسب اي فرد منهم سيتم ترحيله لبلده".