أخبار عاجلة

عبير تطلب الخلع: جوزى عايز أمي تلبس النقاب غصب عنها -
واشنطن تعرب عن قلقها من المأزق الانتخابي في الصومال -
بايدن يدعو الكونجرس لسرعة إنجاز قانون مناهضة جرائم الكراهية -
​اليوم.. "التضامن" تعلن أسماء الفائزات في مسابقة الأم المثالية 2021 -
حدث ليلاً| الصحة تعلن بيان كورونا.. واستقبال 300 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" -
اتهام عشرة إيرانيين في الولايات المتحدة بالالتفاف على العقوبات الأمريكية -
بعد رفعه أسعار الفائدة.. أردوغان يقيل محافظ البنك المركزي التركي -
واشنطن تقدم 80 مليون دولار لتخفيف الأزمات بدول الساحل الإفريقي -
إغلاق جزئي لمنتجع ترامب بسبب تفشي كورونا -
رئيس كولومبيا يؤكد استعداده لتلقي لقاح "أسترازينيكا" لإثبات أمانه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

‏تركي آل الشيخ يزور مؤسسة مسك الخيرية.. ويعلق: مبهور بما شاهدته (صور)

Print
‏تركي آل الشيخ يزور مؤسسة مسك الخيرية.. ويعلق: مبهور بما شاهدته (صور) ‏تركي آل الشيخ يزور مؤسسة مسك الخيرية.. ويعلق: مبهور بما شاهدته (صور)

مصراوي Masrawy

06:28 م الأحد 14 مارس 2021

وكالات:
زار رئيس هيئة الترفيه ، تركي آل الشيخ، اليوم الأحد، مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك"، معربا عن سعادته بما تقدمه المؤسسة من خدمات ومشيدا بإسهامات ولي العهد السعودي.
وكتب تركي آل الشيخ، في سلسلة تغريدات على تويتر، اليوم الأحد "من زيارتي لمؤسسة مسك الخيرية... التي تحمل اسم غالي وبصمة غالية علي شخصياً وعلى كل سعودي وسعودية سيدي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله".
وأضاف "مبهور بما شاهدته وأتذكر سيدي عندما بدأ في هذا الصرح العظيم عام ٢٠٠٩ م وسبحان الله ها أنا أرى حصاد سيدي ورؤيته... شباب وشابات سعوديين رائعين".
ومؤسسة "مسك"، غير ربحية في المملكة العربية السعودية، أنشأها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وهو من يرأس مجلس إداراتها.
وتوفر "مسك" التعليم للمجتمع في كافة المجالات، من بينها المجالات الأدبية والثقافية والعلوم الاجتماعية والتكنولوجية، ومجالات الأعمال، وتعقد الشراكات مع المنظمات المحلية والعالمية، التي بدورها تقدم الدعم للمشاريع الناشئة، وكل ذلك بهدف تحقيق التطور والتقدم في السعودية، وزيادة مساهمتها الفاعلة من خلال المشاركة في اللجان والعضويات الدولية، ومن أهمها منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو التي تعد المملكة عضوًا مؤسسًا فيها.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بث مباشر.. مصر تستقبل ٣٠٠ ألف جرعة لقاح كورونا من الصين

بث مباشر.. مصر تستقبل ٣٠٠ ألف جرعة لقاح كورونا من الصين

مصر تسجِّل 645 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة

مصر تسجِّل 645 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة

الحكم في دعوى عزل أبوالفتوح من رئاسة حزب مصر القوية اليوم

الحكم في دعوى عزل أبوالفتوح من رئاسة حزب مصر القوية اليوم

مصر تسجِّل 645 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة

مصر تسجِّل 645 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية