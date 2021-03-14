أخبار عاجلة

عبير تطلب الخلع: جوزى عايز أمي تلبس النقاب غصب عنها -
واشنطن تعرب عن قلقها من المأزق الانتخابي في الصومال -
بايدن يدعو الكونجرس لسرعة إنجاز قانون مناهضة جرائم الكراهية -
​اليوم.. "التضامن" تعلن أسماء الفائزات في مسابقة الأم المثالية 2021 -
حدث ليلاً| الصحة تعلن بيان كورونا.. واستقبال 300 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" -
اتهام عشرة إيرانيين في الولايات المتحدة بالالتفاف على العقوبات الأمريكية -
بعد رفعه أسعار الفائدة.. أردوغان يقيل محافظ البنك المركزي التركي -
واشنطن تقدم 80 مليون دولار لتخفيف الأزمات بدول الساحل الإفريقي -
إغلاق جزئي لمنتجع ترامب بسبب تفشي كورونا -
رئيس كولومبيا يؤكد استعداده لتلقي لقاح "أسترازينيكا" لإثبات أمانه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

بيان "مهم" من هيئة قناة السويس بشأن حريق شركة التمساح لبناء السفن

Print
بيان "مهم" من هيئة قناة السويس بشأن حريق شركة التمساح لبناء السفن بيان "مهم" من هيئة قناة السويس بشأن حريق شركة التمساح لبناء السفن

مصراوي Masrawy

06:00 م الأحد 14 مارس 2021

(مصراوي):

أصدرت هيئة قناة السويس، بيانًا وصفته بـ"المهم" بشأن الحريق الذي اندلع اليوم الأحد في الورشة العائمة بشركة التمساح لبناء السفن، إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس.

وقالت الهيئة في بيانها، إن الحادث وقع أثناء عملية تخريد لبارچ مكهن بالشركة جراء حدوث ماس كهربائي في أحد المبردات (جهاز تكييف) بجوار غرفة الإعاشة، ما أدى إلى احتراق مهمات غرفة الإعاشة وحدوث دخان كثيف.

وأضافت الهيئة أنه على الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء التابعة للهيئة والحماية المدنية للسيطرة على الحريق، ونجم عن الدخان المتصاعد جراء الحريق حدوث حالات اختناق لعدد تسعة من العاملين تم نقلهم لمستشفى الهيئة لإجراء الإسعافات اللازمة لهم، وحالتهم مستقرة وسيتم خروجهم من المستشفى فور الاطمئنان عليهم.

تؤكد هيئة قناة السويس أن الأوضاع في موقع الحادث مستقرة وتحت السيطرة الكاملة، وأنه لم تحدث أية إصابات عدا المذكورة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بث مباشر.. مصر تستقبل ٣٠٠ ألف جرعة لقاح كورونا من الصين

بث مباشر.. مصر تستقبل ٣٠٠ ألف جرعة لقاح كورونا من الصين

مصر تسجِّل 645 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة

مصر تسجِّل 645 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة

الحكم في دعوى عزل أبوالفتوح من رئاسة حزب مصر القوية اليوم

الحكم في دعوى عزل أبوالفتوح من رئاسة حزب مصر القوية اليوم

مصر تسجِّل 645 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة

مصر تسجِّل 645 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية