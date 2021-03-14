بيان "مهم" من هيئة قناة السويس بشأن حريق شركة التمساح لبناء السفن

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

(مصراوي):

أصدرت هيئة قناة السويس، بيانًا وصفته بـ"المهم" بشأن الحريق الذي اندلع اليوم الأحد في الورشة العائمة بشركة التمساح لبناء السفن، إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس.

وقالت الهيئة في بيانها، إن الحادث وقع أثناء عملية تخريد لبارچ مكهن بالشركة جراء حدوث ماس كهربائي في أحد المبردات (جهاز تكييف) بجوار غرفة الإعاشة، ما أدى إلى احتراق مهمات غرفة الإعاشة وحدوث دخان كثيف.

وأضافت الهيئة أنه على الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء التابعة للهيئة والحماية المدنية للسيطرة على الحريق، ونجم عن الدخان المتصاعد جراء الحريق حدوث حالات اختناق لعدد تسعة من العاملين تم نقلهم لمستشفى الهيئة لإجراء الإسعافات اللازمة لهم، وحالتهم مستقرة وسيتم خروجهم من المستشفى فور الاطمئنان عليهم.

تؤكد هيئة قناة السويس أن الأوضاع في موقع الحادث مستقرة وتحت السيطرة الكاملة، وأنه لم تحدث أية إصابات عدا المذكورة.