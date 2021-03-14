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30 سنة بفائدة 3%.. يوجّه بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل

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30 سنة بفائدة 3%.. السيسي يوجّه بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل 30 سنة بفائدة 3%.. يوجّه بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل

مصراوي Masrawy

05:47 م الأحد 14 مارس 2021

كتب- محمد سامي:

اجتمع الرئيس عبدالفتاح ، اليوم الأحد، مع طارق عامر، محافظ البنك المركزي، وجمال نجم، نائب محافظ البنك للاستقرار المصرفي، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك للاستقرار النقدي، ومي أبو النجا وكيل أول محافظ البنك.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض نشاط البنك المركزي في إطار المنظومة النقدية والمالية للدولة".

ووجّه الرئيس بقيام البنك المركزي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%.

وعرض محافظ البنك المركزي جهود البنك في الفترة الماضية، خاصةً خلال جائحة كورونا، مؤكدًا أن الوضع الحالي للاحتياطي النقدي الأجنبي يعتبر في مستوى قوي وآمن، وهو ما أدى إلى استقرار الصرف، وتحقيق سيولة في النقد الأجنبي، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في تجاوز تداعيات كورونا خلال العام الماضي، حيث أثنى الرئيس في هذا الإطار على أداء البنك المركزي الذي جاء متناغماً مع كافة المؤسسات الحكومية ومواكباً للتوجه الاقتصادي العام للدولة.

كما تم استعراض نتائج المبادرة الرئاسية التي تم إطلاقها عام 2015 الخاصة بالشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث بلغ إجمالي حجم التمويل الخاص بها حوالي 234 مليار جنيه، استفادت منها مليون و260 ألف منشأة تجارية وصناعية، ووفرت حوالي مليون فرصة عمل، ووجه الرئيس بزيادة حجم هذا التمويل بمقدار 117 مليار جنيه إضافية خلال العام الحالي والقادم.

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