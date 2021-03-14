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الإجراءات الاحترازية تغلق ساحة حراج خردوات "معيصم مكة"

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الإجراءات الاحترازية تغلق ساحة حراج خردوات "معيصم مكة" الإجراءات الاحترازية تغلق ساحة حراج خردوات "معيصم مكة"
إلزام المستثمر برفع مستوى النظافة

الإجراءات الاحترازية تغلق ساحة حراج خردوات

برّر المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة رعد الشريف، إغلاق الساحة الداخلية لحراج الخردة بالمعيصم في مكة المكرمة، بالإجراءات الاحترازية.

جاء ذلك في ردٍ على استفسار "سبق" حول إغلاق الساحة الداخلية للحراج، والتي كانت تشهد كثافة بشرية، خاصة في أيام نهاية الأسبوع.

وقال "الشريف": "الساحة الداخلية منفعة عامة، وتم إلزام المستثمر برفع مستوى النظافة، والحرص على تطبيق الاجراءات الاحترازية بداخلها، وتحديد بوابة دخول وأخرى للخروج".

وأشار متحدث أمانة العاصمة المقدسة إلى أن العمل جارٍ مع الجهات المختصة لتطبيق الاشتراطات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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