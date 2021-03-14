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"نزاهة": أوقفنا وحققنا مع 757 مواطناً ومقيماً في تهم مختلفة خلال الشهر الماضي

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"نزاهة": أوقفنا وحققنا مع 757 مواطناً ومقيماً في تهم مختلفة خلال الشهر الماضي "نزاهة": أوقفنا وحققنا مع 757 مواطناً ومقيماً في تهم مختلفة خلال الشهر الماضي
من بينهم موظفون في وزارات الداخلية والصحة والبلدية والإسكان والتعليم

‬أكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أنها باشرت خلال شهر رجب اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (263) جولة رقابية، وكذلك التحقيق مع (757) متهماً في قضايا جنائية وإدارية.

وقالت إنه "تم إيقاف (241) مواطناً ومقيماً منهم موظفين من وزارات (الداخلية، الصحة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، التعليم، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) والهيئة العامة للجمارك، والبريد السعودي لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير) وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.

وأوضحت الهيئة أنه ولحماية المال العام والحفاظ عليه، يمكن الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال الرقم المجاني (980).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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