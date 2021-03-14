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بعد تزكيته رئيسًا لـ"الأولمبية الدولية".. "الفيصل" يقدم التهنئة لـ"باخ"

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بعد تزكيته رئيسًا لـ"الأولمبية الدولية".. "الفيصل" يقدم التهنئة لـ"باخ" بعد تزكيته رئيسًا لـ"الأولمبية الدولية".. "الفيصل" يقدم التهنئة لـ"باخ"

بعد تزكيته رئيسًا لـ

قدم الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية التهنئة للألماني توماس باخ بمناسبة تزكيته رئيسًا للجنة الأولمبية الدولية في ولايته الثانية.

وأشار الفيصل إلى عمق العلاقات التي تربطه بالدكتور باخ واللجنة الأولمبية الدولية، مشيدًا بما يقدمه للجنة من عمل، وهو محل تقدير جميع أعضاء اللجان الأولمبية الوطنية حول العالم، مشيرًا إلى أن باخ ساهم في تطوير القطاع الأولمبي من كافة الجوانب بدعمه لعمل اللجان الوطنية بشكل عام والسعودية بشكل خاص من خلال زيارته واجتماعه بمسؤولي الأولمبية السعودية بشكل مستمر والاطلاع على المشاريع التي تعمل عليها اللجنة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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