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إمارة مكة المكرمة توضح آلية تطبيق الدليل الإجرائي

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إمارة مكة المكرمة توضح آلية تطبيق الدليل الإجرائي إمارة مكة المكرمة توضح آلية تطبيق الدليل الإجرائي
نظمت حلقة نقاش بالتعاون مع معهد الإدارة العامة

إمارة مكة المكرمة توضح آلية تطبيق الدليل الإجرائي

انطلقت في مقر إمارة مكة المكرمة، اليوم، أعمال حلقات نقاش لشرح آلية تطبيق الدليل الإجرائي للإمارة بالتعاون مع معهد الإدارة العامة.

ويهدف الدليل الإجرائي إلى توثيق وتطوير الإجراءات بالإمارة، بما يسرع إنهاء المعاملات ويوفر الوقت والجهد، حيث ستنظم الإدارة العامة للتخطيط والتميز المؤسسي بالإمارة، بالتعاون مع معهد الإدارة العامة، (44) حلقة نقاش حول الدليل الإجرائي وأهمية تطبيقه.

ويأتي ذلك بتوجيه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، وبمتابعة وكيل الإمارة الدكتور مشبب القحطاني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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