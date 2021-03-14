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رسالة إيجابية من قطر.. شكري: القطريون عازمون على استعادة زخم العلاقة بكل النواحي

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رسالة إيجابية من قطر.. شكري: القطريون عازمون على استعادة زخم العلاقة بكل النواحي رسالة إيجابية من قطر.. شكري: القطريون عازمون على استعادة زخم العلاقة بكل النواحي

مصراوي Masrawy

05:15 م الأحد 14 مارس 2021

كتب- نشأت علي:

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن هناك سعيًا لتنفيذ ما جاء في قمة العلا بعد سنوات القطيعة مع قطر، مضيفًا أن مكونات ذلك هو تنفيذ الالتزامات الواقعة علينا، ونتوقع من قطر ذلك.

وأضاف شكري، خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اليوم الأحد: "لجنة المتابعة تراجع العناصر والالتزامات في هذا الشأن، ومن المبكر الحكم بشكل نهائي على نتائج القمة؛ لأنها قيد المراجعة والمداولة والتقييم"، معقبًا بأنه "إذا لم يوجد التزام سندخل صفحة أخرى".

وتابع شكري بأن العلاقات مع الأشقاء العرب تنتهج سياسة الشراكة، وهذا المنهج من كل الأشقاء العرب، ونتطلع لتفعيل الالتزامات القائمة، وهناك رسالة إيجابية من الأشقاء في قطر بأنهم يرغبون وعازمون على استعادة زخم العلاقة في كل النواحي؛ السياسية والاقتصادية.

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