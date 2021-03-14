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"إف بي آي" يعتقل أمريكيا في كينيا لمشاركته في اقتحام الكونجرس

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"إف بي آي" يعتقل أمريكيا في كينيا لمشاركته في اقتحام الكونجرس "إف بي آي" يعتقل أمريكيا في كينيا لمشاركته في اقتحام الكونجرس

مصراوي Masrawy

05:13 م الأحد 14 مارس 2021

كينيا - (أ ش أ)

اعتقلت السلطات الكينية، الأمريكي الهارب إسحاق ستيرجن المتهم بالمشاركة في أعمال شغب في 6 يناير الماضي في مبنى الكونجرس الأمريكي، وذلك بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي" الذي لاحقه إلى كينيا، وحيث سيتم ترحيله إلى الولايات المتحدة في وقت لاحق.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الأحد، أن ستيرجن البالغ من العمر 32 عامًا، كان قد اعتقل في يناير الماضي أثناء محاولته الهروب خارج البلاد من مطار جون إف كينيدي بمدينة نيويورك وأدين بسبع اتهامات، منها إعاقة سير العدالة، والاعتداء على الضباط ومقاومتهم وإعاقة عملهم، والانخراط في أعمال عنف جسدي بمبنى الكونجرس.

وأضافت أن قاضٍ أمريكي أمر بالإفراج عن سيترجن بكفالة قدرها 250 ألف دولار حينها، ثم هرب ستيرجن بعدها إلى كينيا في 24 يناير الماضي، حيث خطط للبقاء هناك حتى أبريل المقبل، حسبما قال ممثلو الادعاء.

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