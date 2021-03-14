أخبار عاجلة

عبير تطلب الخلع: جوزى عايز أمي تلبس النقاب غصب عنها -
واشنطن تعرب عن قلقها من المأزق الانتخابي في الصومال -
بايدن يدعو الكونجرس لسرعة إنجاز قانون مناهضة جرائم الكراهية -
​اليوم.. "التضامن" تعلن أسماء الفائزات في مسابقة الأم المثالية 2021 -
حدث ليلاً| الصحة تعلن بيان كورونا.. واستقبال 300 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" -
اتهام عشرة إيرانيين في الولايات المتحدة بالالتفاف على العقوبات الأمريكية -
بعد رفعه أسعار الفائدة.. أردوغان يقيل محافظ البنك المركزي التركي -
واشنطن تقدم 80 مليون دولار لتخفيف الأزمات بدول الساحل الإفريقي -
إغلاق جزئي لمنتجع ترامب بسبب تفشي كورونا -
رئيس كولومبيا يؤكد استعداده لتلقي لقاح "أسترازينيكا" لإثبات أمانه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الرئاسة تكون بالتناوب.. أين ومتى تعقد القمة العربية المقبلة؟

Print
الرئاسة تكون بالتناوب.. أين ومتى تعقد القمة العربية المقبلة؟ الرئاسة تكون بالتناوب.. أين ومتى تعقد القمة العربية المقبلة؟
إذا تعذر عقدها حضوريًا في تلك الدولة تحتضنها القاهرة

الرئاسة تكون بالتناوب.. أين ومتى تعقد القمة العربية المقبلة؟

ذكر مصدر دبلوماسي، اليوم (الأحد)، أن وزراء الخارجية العرب اتفقوا على عقد القمة العربية المقبلة في الجزائر خلال شهر مايو المقبل.

ونقلت "الشرق" عن المصدر الذي يوجد بالعاصمة المصرية القاهرة، أن الوزراء اتفقوا في اجتماعهم في الثالث من شهر مارس الجاري برئاسة قطر، على عقد القمة العربية الدورية الحادية والثلاثين في الجزائر وبرئاستها، بحضور القادة والرؤساء والملوك والأمراء العرب.

وبين أنه في حال تعذر عقد القمة حضورياً بالجزائر لأي سبب من الأسباب، فستعقد في القاهرة تنفيذاً لميثاق الجامعة، الذي ينص على أن تعقد الدورات العادية للمجلس على مستوى القمة في مقر الجامعة العربية بالقاهرة.

أضاف المصدر أن أعضاء الجامعة العربية يتناوبون على رئاسة القمة حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول الأعضاء في الجامعة، ويجوز للدولة التي ترأس القمة أن تدعو إلى استضافتها إذا رغبت في ذلك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
القادسية يهدد صدارة الهلال.. الشباب يخشى مواقف التعاون.. والاتحاد يسعى لعبور محطة الرائد

القادسية يهدد صدارة الهلال.. الشباب يخشى مواقف التعاون.. والاتحاد يسعى لعبور محطة الرائد

ماتت الأم وسُجن الابن.. شاهد "صفعة العار" في الهند

ماتت الأم وسُجن الابن.. شاهد "صفعة العار" في الهند

مصر تسجِّل 645 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة

مصر تسجِّل 645 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة

"القويحص" يدعو العاملين بالقطاع البلدي والعمرة والحج بسرعة أخذ لقاح كورونا

"القويحص" يدعو العاملين بالقطاع البلدي والعمرة والحج بسرعة أخذ لقاح كورونا

شبكة عيون الإخبارية