أخبار عاجلة

عبير تطلب الخلع: جوزى عايز أمي تلبس النقاب غصب عنها -
واشنطن تعرب عن قلقها من المأزق الانتخابي في الصومال -
بايدن يدعو الكونجرس لسرعة إنجاز قانون مناهضة جرائم الكراهية -
​اليوم.. "التضامن" تعلن أسماء الفائزات في مسابقة الأم المثالية 2021 -
حدث ليلاً| الصحة تعلن بيان كورونا.. واستقبال 300 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" -
اتهام عشرة إيرانيين في الولايات المتحدة بالالتفاف على العقوبات الأمريكية -
بعد رفعه أسعار الفائدة.. أردوغان يقيل محافظ البنك المركزي التركي -
واشنطن تقدم 80 مليون دولار لتخفيف الأزمات بدول الساحل الإفريقي -
إغلاق جزئي لمنتجع ترامب بسبب تفشي كورونا -
رئيس كولومبيا يؤكد استعداده لتلقي لقاح "أسترازينيكا" لإثبات أمانه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

‏الجيش اليمني يأسر فصيلاً كاملاً من الحوثيين في المنطقة الخامسة بحجة

Print
‏الجيش اليمني يأسر فصيلاً كاملاً من الحوثيين في المنطقة الخامسة بحجة ‏الجيش اليمني يأسر فصيلاً كاملاً من الحوثيين في المنطقة الخامسة بحجة
تدمير مدرعة ومقتل عناصر من المليشيا

‏الجيش اليمني يأسر فصيلاً كاملاً من الحوثيين في المنطقة الخامسة بحجة

‬أسَرَ الجيش اليمني، اليوم الأحد، فصيلاً كاملاً من الحوثيين في المنطقة الخامسة بمحافظة حجة، وفق لقناة "العربية".

وقال العميد عبده مجلي المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: "أسرنا العشرات من عناصر المليشيات الحوثية في مأرب".

وكشف المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عن تدمير مدرعة تابعة للمليشيا، ومقتل خمسة عناصر كانوا على متنها في مديرية عبس بمحافظة حجة.

كما أكد أن قوات الجيش حررت عدداً من المواقع التي كانت تحت سيطرة المليشيا الحوثية في مديرية عبس.

وأشار إلى أنه لا تزال المعارك مستمرة، وسط تقدّم لقوات الجيش وفرار المليشيا الحوثية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
القادسية يهدد صدارة الهلال.. الشباب يخشى مواقف التعاون.. والاتحاد يسعى لعبور محطة الرائد

القادسية يهدد صدارة الهلال.. الشباب يخشى مواقف التعاون.. والاتحاد يسعى لعبور محطة الرائد

ماتت الأم وسُجن الابن.. شاهد "صفعة العار" في الهند

ماتت الأم وسُجن الابن.. شاهد "صفعة العار" في الهند

مصر تسجِّل 645 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة

مصر تسجِّل 645 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة

"القويحص" يدعو العاملين بالقطاع البلدي والعمرة والحج بسرعة أخذ لقاح كورونا

"القويحص" يدعو العاملين بالقطاع البلدي والعمرة والحج بسرعة أخذ لقاح كورونا

شبكة عيون الإخبارية