"تقنية جدة" تؤكد على توفير بيئة تفاعلية لاستخدام شبكات التواصل

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مع نهاية الأسبوع الأول من بودكاست الصوت الرقمي

قدمت منسقة الاتصال المؤسسي بالكلية التقنية الرقمية للبنات بجدة صفاء السراج، تعريفاً عن مبادرة بودكاست الصوت الرقمي وأهدافها، وذلك مع نهاية الأسبوع الأول من بودكاست الصوت الرقمي.

وأكدت السراج أن أهداف المبادرة: إيجاد بيئة آمنة ومحفزة للعمل، ونشر الوعي بأهمية العمل في المجالات التقنية والمهنية في أوساط المجتمع، وتوفير بيئة تفاعلية حديثة آمنة، وضمان الاستخدام الفعال لشبكات التواصل الاجتماعي.

من جانبه تحدث مدير الاتصال المؤسسي في كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة هتان طاهر عن دور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمملكة العربية السعودية في تطوير المناهج التدريبية بما يتناسب مع احتياج سوق العمل، ومواكبة التوجهات العالمية، بالإضافة إلى تحقيقها للتنمية في مجال التدريب وتوفير البرامج التدريبية بمعايير عالمية، كما تطرق لأوجه التعاون مع قطاع الأعمال لخفض نسب البطالة.

بدوره شارك بالحلقة الثالثة مهندس الإلكترونيات الصناعية والتحكم في كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة المهندس عادل الثبيتي؛ حيث قام بعرض لابتكار (ضمان نظام السلامة والصحة ضد كورونا كوفيد 19)، والذي تعاون في تصميمه مع مجموعة من المتدربين بالكلية.

وقد بلغ إجمالي المستمعين للحلقات (1921) مستمعًا بأسبوعها الأول، علماً بأن المبادرة مستمرة حتى نهاية الفصل التدريبي الثاني في مرحلتها التنفيذية الأولى.