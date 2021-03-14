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بقوة 50% وفي الأماكن المفتوحة.. رئيس الوزراء يقرر عودة المعارض والأنشطة الثقافة والفنية

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بقوة 50% وفي الأماكن المفتوحة.. رئيس الوزراء يقرر عودة المعارض والأنشطة الثقافة والفنية بقوة 50% وفي الأماكن المفتوحة.. رئيس الوزراء يقرر عودة المعارض والأنشطة الثقافة والفنية

مصراوي Masrawy

04:52 م الأحد 14 مارس 2021

(مصراوي):

وافق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على طلب الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة باستثناء إقامة معارض الكتاب والمهرجانات والعروض المسرحية في الساحات والمناطق المفتوحة بنسبة حضور 50% من الطاقة الاستيعابية مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وكافة الجهات المعنية.

وقدمت وزيرة الثقافة الشكر لرئيس الوزراء، وقالت إن إقامة هذه الفعاليات في الأماكن المفتوحة يساهم بشكل كبير في صناعة الثقافة والفنون ويدعم الكتاب والنشر كما يخلق فرص جيدة لتسويق المنتج الثقافي والفني والوصول بهما إلى مختلف ربوع الوطن تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية.

وأشارت الوزيرة إلى أن عودة المهرجانات تساعد على التواصل مع العالم بالقوة الناعمة وخاصة مع الأشقاء من القارة الإفريقية.

كما وجهت عبدالدايم جميع قطاعات الوزارة واللجنة العليا للمهرجانات بالتشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، مؤكدة إرادة الدولة في عودة الحياة إلى طبيعتها مما يبرز قيمة القوة الناعمة كأحد المحاور الاستراتيجية للتنمية المستدامة.

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