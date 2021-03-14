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"النواب" يوافق على طريقة إقرار 4 اتفاقيات مع الصندوق الكويتي وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنس

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"النواب" يوافق على طريقة إقرار 4 اتفاقيات مع الصندوق الكويتي وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنس "النواب" يوافق على طريقة إقرار 4 اتفاقيات مع الصندوق الكويتي وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنس

مصراوي Masrawy

04:49 م الأحد 14 مارس 2021

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب رئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، على عدد من الاتفاقيات؛ وهي: طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية قرض ثانٍ بمبلغ 55 مليون دينار كويتي بين حكومة جمهورية العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المُعدلة لاتفاقيتي القرض الأول والقرض الإضافي الموقعتين بينهما بتاريخي 12/7/2018 و8/12/2018 لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، الموقعة في الكويت بتاريخ 23/11/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 76 لسنة 2021.

ووافق المجلس على طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 5 ملايين و500 ألف دينار كويتي، بشأن مشروع إنشاء محطتَي تحلية مياه بحر في مدينتَي رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة، الموقعة في الكويت بتاريخ 23/11/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 77 لسنة 2021.

ووافق أيضًا المجلس على طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن إطار النقل الحضري للبنية التحتية بمصر، الموقع في لوكسمبورج بتاريخ 4/12/2020 وفي القاهرة بتاريخ 13/12/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 78 لسنة 2021.

ووافق البرلمان على طريقة إقرار الموافقة على اتفاق الشراكة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية؛ لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية في المدارس الحكومية المصرية، الموقع بتاريخ 27/12/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 79 لسنة 2021.

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