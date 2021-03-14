بقيمة مليارَي جنيه.. البرلمان يناقش قانون فتح اعتماد إضافي بالموازنة

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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021.

ونص المشروع، في مادته الأولى، على فتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، بمبلغ 2 مليار جنيه بالباب السابع "حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية"، وتنص المادة الثانية على أن تُزاد الموارد العامة للدولة بالباب الخامس "الاقتراض" بنفس المبلغ.

ورأت لجنة الخطة والموازنة وفقًا لتقريرها عن مشروع القانون، والذي تلاه بالجلسة العامة النائب فخري الفقي رئيس اللجنة، أن المشروع يهدف إلى اتخاذ بعض الإجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادي للعمل على الحد من الآثار السلبية على الاقتصاد المصري في ضوء تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا، ولدفع عجلة الإنتاج في القطاعات المتضررة، مُعلنة موافقتها على مشروع القانون كما ورد من الحكومة.