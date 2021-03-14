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برلماني: قانون الصلح الواقي يحقق ثقة بين الدائن والمدين وينعش السوق

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برلماني: قانون الصلح الواقي يحقق ثقة بين الدائن والمدين وينعش السوق برلماني: قانون الصلح الواقي يحقق ثقة بين الدائن والمدين وينعش السوق

مصراوي Masrawy

04:41 م الأحد 14 مارس 2021

كتب- نشأت علي:

قال النائب حسام المندوه، عضو مجلس النواب، إن الفترة الحالية تشهد سباقًا شديدًا مع الزمن يقوده الرئيس ؛ لتحقيق طفرة في كل المجالات، وأهمها ما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه القوانين الحديثة التي تواكب الركب الدولي في التجارة؛ لمنع التوتر والكوابيس التي يتعرض إليها المستثمر إذا تعثَّر، وكذلك تضع تأمينًا وضمانات كافية للمستثمر أو الدائن لاسترداد الدين بطريقة أو بأخرى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد؛ لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية والدستورية، بشأن مشروع قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، المقدم من .

وأشاد المندوه بمشروع القانون، مشيرًا إلى أنه يحقق الالتزام بين المدين والدائن ويحدث ثقة بينهما، كما يؤدي إلى انتعاشة في السوق المصرية والاستثمار والحالة الاقتصادية؛ بما يعود بالنفع على المواطن المصري.

وأعلن النائب موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، موضحًا أن لديه عددًا من التحفظات على مواده، سوف يطرحها خلال المناقشة.

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