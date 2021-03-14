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: تعليق دول أوروبية للقاح "استرازينيكا" خطوة احترازية للتأكد من فعاليته

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السعودية: تعليق دول أوروبية للقاح "استرازينيكا" خطوة احترازية للتأكد من فعاليته : تعليق دول أوروبية للقاح "استرازينيكا" خطوة احترازية للتأكد من فعاليته

مصراوي Masrawy

04:51 م الأحد 14 مارس 2021

- (أ ش أ)

اعتبرت وزارة الصحة السعودية أن تعليق دول أوروبية للقاح استرازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد، يأتي كخطوة احترازية للتأكد من فعاليته.

وأكدت الوزارة، في بيان وفقا لقناة "العربية" ، اليوم الأحد، أنها لم تعلق استخدام أي لقاح معتمد سابقًا، مشددة على أن لقاح استرازينيكا آمن وفعال وجرى اختباره قبل اعتماده.

وكانت وزارة الصحة السعودية قد أعلنت، في وقت سابق، تخطي إجمالي عدد الجرعات الموزعة من لقاحات كورونا حاجز المليوني جرعة في المملكة.. كما تم تطعيم أكثر من 130 ألف شخص خلال أمس الأول، مسجلة بذلك أعلى معدل يومي منذ إطلاق البرنامج الوطني للقاح كورونا، منوهة بتجاوب المواطنين والمقيمين مع أهمية الحصول على اللقاح.

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