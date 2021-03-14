أخبار عاجلة

عبير تطلب الخلع: جوزى عايز أمي تلبس النقاب غصب عنها -
واشنطن تعرب عن قلقها من المأزق الانتخابي في الصومال -
بايدن يدعو الكونجرس لسرعة إنجاز قانون مناهضة جرائم الكراهية -
​اليوم.. "التضامن" تعلن أسماء الفائزات في مسابقة الأم المثالية 2021 -
حدث ليلاً| الصحة تعلن بيان كورونا.. واستقبال 300 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" -
اتهام عشرة إيرانيين في الولايات المتحدة بالالتفاف على العقوبات الأمريكية -
بعد رفعه أسعار الفائدة.. أردوغان يقيل محافظ البنك المركزي التركي -
واشنطن تقدم 80 مليون دولار لتخفيف الأزمات بدول الساحل الإفريقي -
إغلاق جزئي لمنتجع ترامب بسبب تفشي كورونا -
رئيس كولومبيا يؤكد استعداده لتلقي لقاح "أسترازينيكا" لإثبات أمانه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

مسؤول بريطاني يرجح حدوث موجة أخرى من كورونا في الخريف

Print
مسؤول بريطاني يرجح حدوث موجة أخرى من كورونا في الخريف مسؤول بريطاني يرجح حدوث موجة أخرى من كورونا في الخريف

مصراوي Masrawy

04:50 م الأحد 14 مارس 2021

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

قال رئيس مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا البروفيسور السير إيان دايموند، إنه ليس لديه شك في أن بلاده ستشهد موجة أخرى من إصابات في فصل الخريف.

وأضاف دايموند، في تصريحات نقلتها صحيفة "تليجراف" البريطانية اليوم الأحد: "أن هناك قدرًا كبيرًا من التباين على المستوى الإقليمي في عدد الأشخاص الذين تكونت لديهم أجسام مضادة للفيروس".

وأوضح أن الجمهور بحاجة إلى فهم الكيفية التي تتحرك بها البيانات وإلقاء نظرة على التأثير طرح اللقاح الذي وصفه بـ"الرائع".

وتابع قائلًا: "نحتاج أيضًا إلى الاعتراف بأن هذا فيروس لن يزول. ولا شك لدي في أنه في الخريف ستكون هناك موجة أخرى من الإصابات".

وتأتي هذه التصريحات بعد أن قال كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا البروفيسور كريس ويتي: "إنه لا تزال هناك مخاطر من إعادة فتح قطاعات المجتمع وإن المملكة المتحدة ستشهد موجة أخرى من الحالات في وقت ما، ربما في أواخر الصيف أو خلال الخريف والشتاء".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
باريس تبدأ إغلاقا لمدة شهر مع محاولة وقف الموجة الثالثة من فيروس كورونا

باريس تبدأ إغلاقا لمدة شهر مع محاولة وقف الموجة الثالثة من فيروس كورونا

بث مباشر.. مصر تستقبل ٣٠٠ ألف جرعة لقاح كورونا من الصين

بث مباشر.. مصر تستقبل ٣٠٠ ألف جرعة لقاح كورونا من الصين

مصر تسجِّل 645 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة

مصر تسجِّل 645 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة

الحكم في دعوى عزل أبوالفتوح من رئاسة حزب مصر القوية اليوم

الحكم في دعوى عزل أبوالفتوح من رئاسة حزب مصر القوية اليوم

شبكة عيون الإخبارية