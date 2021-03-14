الانقلاب في ميانمار: الزعيم المدني مان وين خاينغ ثان يتعهد باستمرار "الثورة" ضد الإنقلاب

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

لندن- (بي بي سي):

تعهد السياسي والقانوني مان وين خاينغ ثان الذي يتزعم مجموعة من الساسة وأعضاء البرلمان الذين أطاح بهم الانقلاب العسكري في ميانمار في 1 فبراير الماضي، بالمضي قدما في "الثورة" حتى التغلب على ما وصفه بـ "الأوقات الحالكة" و"عقود الديكتاتورية".

وفي أول بيان عام يصدره من مخبأه، دعا "الزعيم المدني" وأيضا بـ"القائم بأعمال رئيس الحكومة المدنية الموازية بميانمار" عبر حسابه على فيسبوك المواطنين إلى عدم القبول بالانقلاب وتوحيد الجهود ونبذ أي خلافات واعدا بقرب " بزوغ فجر جديد".

وقد استمرت المظاهرات المناهضة للانقلاب وسقط اليوم الأحد ما لا يقل عن 5 متظاهرين بينهم شاب قتل برصاص قوات الأمن في مدينة هيباكانت الشمالية.

ومنذ الانقلاب العسكري اجتاحت ميانمار احتجاجات مطالبة بالإفراج عن القادة المنتخبين ديمقراطيا المعتقلين.

وتحتجز أونغ سان سو تشي زعيمة الرابطة الوطنية للديمقراطية التي كانت تحكم البلاد والحكومة المنتخبة في مكان غير معلن وتواجه اتهامات متنوعة من المجموعة العسكرية، أبرزها التلاعب في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني والفساد.