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شيخ بالأزهر: الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون

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شيخ بالأزهر: الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون شيخ بالأزهر: الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون

مصراوي Masrawy

04:30 م الأحد 14 مارس 2021

كتب- محمد نصار:

أكد الشيخ محمود الهواري من كبار علماء الأزهر الشريف، على أن الشهيد بينه وبين الله عقد والصفقات مع الله ليس بها أي خسارة بل ربح.

وأضاف الهواري، خلال كلمته بحفل محافظة القاهرة لتكريم عدد من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، اليوم الأحد، أن الله اشترى من المؤمنين أعز ما يملكون أموالهم وأنفسهم، وأن الشهيد حريص على وطنه ولم يتوان أو يتأخر بل بذل أغلى ما عنده.

وأشار إلى أن الشهيد حي عند الله تعالى لقول الله تعالى: "وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚبَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ".

كما أشار الأنبا يوليوس الأسقف العام بمصر القديمة، في كلمته خلال الحفل، إلى أن الشهيد يتحلى بصفة الأمانة فكان أمينًا في حياته وحتى الموت ويتولد من الأمانة عند الشهيد صفتين هما التضحية حيث أنه لا يوجد أهم من أن الشهداء ضحوا بدمائهم وبذلوا أقصى ما عندهم، والصفة الثانية هي الشجاعة.

ووجه الأنبا يوليوس التحية إلى كل أم علمت أبنها الشهيد الأمانة والشجاعة، والمدارس التي غرست من الصغر لديهم الانتماء والتحية الثالثة للقوات المسلحة التي غرست الانتماء والشجاعة وكل القيم النبيلة.

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