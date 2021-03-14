وزير الإنتاج الحربي يستقبل سفير كرواتيا لبحث التعاون في مجالات التصنيع المختلفة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- محمد سامي:

بحث المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع السفير توميسلاف بوشنياك، سفير كرواتيا بالقاهرة، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التصنيع المختلفة

جاء ذلك خلال استقبال مرسي، اليوم الأحد، بوشنياك بمقر وزارة الإنتاج الحربي، وبحضور نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي المهندس محمد محمد صلاح الدين، وعدد من قيادات الوزارة.

وخلال اللقاء تم استعراض الإمكانات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لشركات الإنتاج الحربي والمجالات التي يمكن التعاون فيها مع الشركات الكرواتية في مجالات التصنيع العسكرية والمدنية.

وأعرب وزير الدولة للإنتاج الحربي عن تطلعه لأن يكون لهذا اللقاء دور مهم في فتح آفاق جديدة للاستثمار والتعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات العاملة في مجالات مماثلة في كرواتيا.

وأشار مرسي إلى أن الجانبين يرتبطان بعلاقات وثيقة، مؤكدًا اهتمام وزارة الإنتاج الحربي بالاستفادة من الخبرات الكرواتية في العديد من المجالات، مشيرًا إلى حرص الوزارة على التعاون مع مختلف الشركات العالمية في مجال نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة بمصر، وذلك في ضوء العمل المتواصل الذي تبذله وزارة الإنتاج الحربي للتماشي مع التوجه العام للدولة وتحقيق سياساتها الرامية إلى تطوير وتطويع القدرات والإمكانات الصناعية والفنية والتكنولوجية المتاحة؛ وذلك بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيدٍ مصرية وبأعلى معايير الجودة العالمية، مشيرًا إلى أن مصر تعد سوقاً واعدة لجذب منتجات الشركات الكرواتية والتي يمكن المشاركة في تصنيعها بشركات الإنتاج الحربي، كما أنها تعد مركزاً للانطلاق إلى الأسواق العربية والإفريقية.

وأوضح السفير الكرواتي أنه توجد علاقات صداقة وتعاون مشترك بين الجانبين، بالإضافة إلى وجود تفاهم متبادل بشأن ضرورة دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام في المجالات الصناعية والاقتصادية المختلفة، مضيفاً أنه توجد فرص مهمة لتعزيز التعاون التجاري بين كرواتيا ومصر؛ خصوصاً أن البلدَين يتمتعان بإمكانات اقتصادية كبيرة وموقع جغرافي متميز بقارتَي أوروبا وإفريقيا.

وأشاد بوشنياك بدور مصر المحوري في المنطقة العربية والشرق الأوسط، وجهودها في مكافحة الإرهاب، معرباً عن تطلع عدد من الشركات الكرواتية لفتح آفاق جديدة للتعاون مع شركات الإنتاج الحربي في إطار ما تشهده من تطوير على مختلف الأصعدة؛ خصوصًا في ظل اهتمام الدولة المصرية بتوفير المناخ الداعم للاستثمار وجذب المزيد من استثمارات الشركات العالمية، وفي ضوء عمليات التحديث الجارية في مصر وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الذكية، مشيدًا بالنشاط الملحوظ لوزارة الإنتاج الحربي في دعم المشروعات القومية والتنموية في مصر.

وأوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، أنه في نهاية اللقاء اتفق الجانبان على تبادل الزيارات والوفود بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الكرواتية؛ للوقوف على الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية لدى الطرفين على أرض الواقع وتحديد موضوعات التعاون المقترحة بدقة ووضع آليات تضمن تحقيق تعاون مشترك مثمر.