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تكريما لهم.. محافظ القاهرة يطلق أسماء عدد من الشهداء على مدارس بالعاصمة

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تكريما لهم.. محافظ القاهرة يطلق أسماء عدد من الشهداء على مدارس بالعاصمة تكريما لهم.. محافظ القاهرة يطلق أسماء عدد من الشهداء على مدارس بالعاصمة

مصراوي Masrawy

04:18 م الأحد 14 مارس 2021

كتب- محمد نصار:

كرم اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، عددا من أسر شهداء الوطن ومصابي العمليات الحربية حيث سلم 4 من أسر الشهداء لوحات نحاسية تذكارية بالمدارس التي تحمل أسماء أبنائهم تقديرًا لتضحياتهم وهم: الرائد سعيد حمدي سعيد على مدرسة الخلفاء الراشدين الإعدادية بنين بمصر الجديدة، وجندي مجند عاشور سيد أبوسريع على مدرسة طرة الابتدائية بنين بالمعادي، وجندي مجند محمود رأفت محمود على مدرسة القطامية للتعليم الفني الصناعي بحي الخليفة، وجندي مجند كيرلس كامل ميخائيل على مدرسة الإعدادية بنين بعين شمس.

وكرم المحافظ، أيضا 4 من مصابي العمليات الحربية هم: نقيب أحمد محمد نجيب، جندي مجند عمرو محسن محمود حسن، جندي مجند أسامة أمين فتوح أحمد، جندي مجند عبدالرحمن خالد حسن جلال.

وأشار المحافظ، إلى أن إطلاق اسم الشهيد على المدرسة هو فخر للمنشأة، مؤكدًا على أن القاهرة لم ولن تنسى أبدا شهداء الوطن وتسعى دائما لتكريم أسرهم الذين قدموا أغلى ما لديهم فداء للوطن.

وأضاف المحافظ، أن نهج العاصمة هو وضع لوحات تذكارية داخل كل المدارس التي تحمل أسماء شهداء الوطن تتضمن نبذة عن الشهيد وصورة كبيرة له وتفاصيل تضحياته وظروف استشهاده ليكون نموذجا يحتذي به الجيل الجديد.

وخلال الحفل كرم اللواء خالد عبدالعال، اللواء أركان حرب باسم عزت مدير جمعية المحاربين القدامى وضحايا الحرب، كما تم تكريم قوات الدفاع الشعبي والعسكري وتسلمها العميد عصام عيد عبدالستار رئيس أركان قوات الدفاع الشعبي والعسكري، وإدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة وتسلمها اللواء أركان حرب أحمد شاهين، والشرطة العسكرية وتسلمها العقيد أركان حرب تامر عزازي.

ومنح اللواء أركان حرب باسم عزت مدير جمعية المحاربين القدامى وضحايا الحرب، اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة واللواء طارق قنديل نائب مدير أمن القاهرة درعي تكريم تقديرا لهما.

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