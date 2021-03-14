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الصين تخطط لبناء محطة بحثية على القطب الجنوبي للقمر

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الصين تخطط لبناء محطة بحثية على القطب الجنوبي للقمر الصين تخطط لبناء محطة بحثية على القطب الجنوبي للقمر

مصراوي Masrawy

04:21 م الأحد 14 مارس 2021

بكين- (أ ش أ):

قال كبير مصممي البرنامج الصيني لاستكشاف القمر "وو وي رن" إن الصين أكملت الدراسات حول المرحلة الرابعة من برنامج استكشاف القمر، حيث من المتوقع بناء محطة بحثية قمرية دولية على القطب الجنوبي للقمر في المستقبل.

وأضاف رن –في تصريحات اليوم الأحد- أنه "تم تخطيط ثلاث مهام للمرحلة الرابعة لبرنامج استكشاف القمر، حيث يضم البرنامج استرجاع عينات القمر من القطب الجنوبي، ومسحا تفصيليا، واختبار تقنيات رئيسية في الاستعداد لبناء المحطة.

وتابع رن "أنه قد يكون هناك نهار قطبي وليل قطبي على القطب الجنوبي للقمر مثل القطبين الشمالي والجنوبي للأرض، وتساوي فترة دوران القمر فترة ثورته، ويكون كلاهما 28 يوما ولذلك، قد يكون الضوء على القطب الجنوبي للقمر أكثر من 180 يوما متتاليا، ما سيكون مناسبا جدا لرواد الفضاء لإجراء البحوث العلمية".

وحول مذكرة التفاهم التي وقعتها الصين وروسيا لبناء محطة بحثية علمية دولية على القمر، أشار رن إلى أنه في إطار مذكرة التفاهم، ستستغل الصين وروسيا تجاربهما في العلوم والبحوث والتطورات الفضائية ومعداتهما وتقنيتيهما الفضائية، وستشكلان خريطة طريق لبناء محطة بحثية دولية للقمر لإجراء التعاون الوثيق بشأن المشروع.

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