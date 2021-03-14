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أفريقيا تتخطى الـ4 ملايين إصابة و107 آلاف وفاة بكورونا

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أفريقيا تتخطى الـ4 ملايين إصابة و107 آلاف وفاة بكورونا أفريقيا تتخطى الـ4 ملايين إصابة و107 آلاف وفاة بكورونا

مصراوي Masrawy

04:20 م الأحد 14 مارس 2021

أديس أبابا- (أ ش أ):

أعلنت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها التابعة للاتحاد الأفريقي، تخطي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حاجز الـ4 ملايين و5 آلاف إصابة، بينما سجلت الوفيات 107 آلاف وفاة.

وأوصت المراكز الإفريقية - في بيان اليوم الأحد - الدول الأعضاء بالاستمرار في تعزيز عمليات رصد إصابات كورونا، وترصد المتلازمات مثل الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحاد، وترصد الوفيات السريع، والترصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس.

يُذكر أن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها يدعم كافة البلدان الأفريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، ويسعى أيضًا لبناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.

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