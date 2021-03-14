الجارديان: الموجة الثالثة لكورونا تجتاح أنحاء أوروبا وتدفع باتخاذ قيود جديدة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

لندن- (أ ش أ):

ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية اليوم الأحد، أن الموجة الثالثة من تفشي "كوفيد-19" تتقدم حاليا بشكل سريع في معظم أنحاء أوروبا، نتيجة لذلك شهدت العديد من الدول التي تعثرت بسبب حملات التطعيم البطيئة، ارتفاعا حادا في معدلات العدوى وأعداد الحالات المصابة بكورونا.

وأوضحت الصحيفة - في تقرير عبر موقعها الإلكتروني - أن معدل الإصابة في الاتحاد الأوروبي وصل الآن إلى أعلى مستوى له منذ بداية فبراير الماضي، مع إلقاء اللوم على انتشار سلالات جديدة من فيروس كورونا على خلفية الزيادة الأخيرة.

وتستعد العديد من الدول الآن لفرض إجراءات إغلاق جديدة صارمة في الأيام القليلة المقبلة، على عكس المملكة المتحدة التي بدأت اتخاذ إجراءاتها ببطء متمثلة في إغلاق المتاجر والمدارس وحظر ممارسة الرياضة في ظل الموجة الحالية لتفشي كوفيد-19.

ولفتت الصحيفة إلى أن إيطاليا سجلت أكثر من 27 ألف حالة إصابة جديدة و 380 حالة وفاة أمس الأول الجمعة، وصرح رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي بأنه "بعد أكثر من عام على بدء حالة الطوارئ الصحية، نواجه للأسف موجة جديدة من الإصابات، ذكرى ما حدث الربيع الماضي حية، وسنفعل كل شيء لمنع حدوثه مرة أخرى".

ومن المقرر أن يتم غدًا الإثنين إغلاق معظم أنحاء إيطاليا ولن يسمح للأشخاص بمغادرة منازلهم إلا لأداء المهمات الأساسية، كما سيتم إغلاق معظم المتاجر إلى جانب المطاعم.

وأضافت الجارديان أن السلطات الفرنسية أبلغت عن حالة قاتمة مماثلة حيث وصف وزير الصحة أوليفييه فيران الوضع في منطقة باريس الكبرى بأنه متوتر ومثير للقلق، وكشف عن أن "كل 12 دقيقة ليلا ونهارا، يدخل فرنسي سرير العناية المركزة"، حيث فرض الرئيس الفرنسي ماكرون حظر تجول وقيود اجتماعية أخرى في عدة مناطق، ويضغط عليه العديد من الأطباء الآن لفرض إغلاق وطني على وجه السرعة.

كذلك الوضع في ألمانيا التي سجلت 12 ألفا و674 حالة إصابة جديدة بكورونا أمس السبت، مقارنة ب 3 آلاف و117 حالة عن الأسبوع الأسبق، الأمر المماثل في بولندا التي سجلت أيضا 17 ألفا و 260 حالة خلال يوم الأربعاء الماضي والتي تعد النسبة الأعلى منذ شهر نوفمبر الماضي.